Самолет-разведчик США засекли возле границы Ирана

Американский самолет-разведчик заметили над Персидским и Оманским заливами. Предполагается, что он вылетел с территории одной из стран Ближнего Востока.
Вблизи границы Ирана замечен разведывательный самолет ВМС Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon. Об этом свидетельствую данные сервиса Flightradar24.
Воздушное судно засекли над водами Персидского и Оманского заливов.
Как отмечается, самолет вылетел из Бахрейна.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что к берегам Ирана направляется армада американских кораблей, которая сильнее той, что была у берегов Венесуэлы.