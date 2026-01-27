Вестник Кавказа

Самолет-разведчик США засекли возле границы Ирана

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Американский самолет-разведчик заметили над Персидским и Оманским заливами. Предполагается, что он вылетел с территории одной из стран Ближнего Востока.

Вблизи границы Ирана замечен разведывательный самолет ВМС Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon. Об этом свидетельствую данные сервиса Flightradar24.

Воздушное судно засекли над водами Персидского и Оманского заливов.

Как отмечается, самолет вылетел из Бахрейна.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что к берегам Ирана направляется армада американских кораблей, которая сильнее той, что была у берегов Венесуэлы.

