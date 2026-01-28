В Кабардино-Балкарии появится дорога к ущелью Джилы-Су

К ущелью Джилы-Су в КБР через три года проложат дорогу. Востребованная у туристов природная достопримечательность станет доступнее.

В Кабардино-Балкарии к 2029 году планируют проложить дорогу к ущелью Джилы-Су, поделился глава Минтранса региона Аслан Дышеков.

"Начиная от селения Кичмалка до дороги, которая ведет к источникам в Джилы-Су, сейчас 24 км в гравийном состоянии… В наших планах в 2028 году начать ремонт этой автомобильной дороги и закончить в 2029 году"

– Дышеков

Эта дорога станет первой прямой асфальтированной дорогой к ущелью, любимому туристами, отметил министр. Также она улучшит транспортные связи на Северном Кавказе.

"Эта дорога соединяет Кабардино-Балкарию с Карачаево-Черкесией. От нашей дороги, то есть от развилки до Кисловодска, останется 18 км. И если мы проедем новую дорогу, то в Кисловодск, допустим, доехать намного быстрее будет, не нужно будет объезжать этот участок"

– Дышеков

Сейчас туристы добираются до Джилы-Су через Ставропольский край.