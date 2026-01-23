Вестник Кавказа

Встреча в Абу-Даби пройдет 1 февраля – Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ назвал дату следующего этапа переговоров Москвы, Вашингтона и Киева – они состоятся 1 февраля.

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 1 февраля в Абу-Даби, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого"

– Дмитрий Песков

Он также сообщил, что представители российской стороны регулярно получают соответствующие распоряжения к предстоящим переговорам от президента России Владимира Путина.

Напомним, трехсторонняя встреча РФ, США и Украины состоялись на прошлой неделе в Абу-Даби. Она продолжалась на протяжении двух дней.

