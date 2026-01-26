Вестник Кавказа

Глава МИД Армении провел встречу с президентом ПАСЕ

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Арарат Мирзоян и Петра Байр обсудили ситуацию в регионе, а также процесс нормализации между Баку и Ереваном.

Глава дипломатии Армении Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петрой Байр, передают СМИ. 

Стороны затронули вопросы, связанные с нормализацией между Арменией и Азербайджаном. В фокусе внимания сторон также оказалась региональная ситуация. Мирзоян и Байр коснулись проблем гуманитарной поддержки. 

Глава дипведомства Армении подчеркнул важность развития связей Еревана и Совета Европы, отметив продвижение Еревана по пути реформирования политической системы. 

