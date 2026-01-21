Армения восстановит популяцию рыб в регионе

Власти Армении в наступившем 2026 году планируют начать масштабную программу восстановления живой природы страны – она стартует с зарыбления рек страны и озера Севан, параллельно будет проходить восстановление популяций животных.

Минэкологии Армении запускает масштабную программу восстановления популяции речных рыб, сообщил сегодня, подводя итоги работы за 2025 год, министр окружающей среды страны Амбарцум Матевосян.

Для этой цели уже сформировано родительское поголовье речной форели, которое дало около 80 тыс мальков: 59 тыс из них в наступившем 2026 году будут выпущены в верховья реки Дзорагет в Лорийской области, поведал министр, передает Sputnik Армения.

Еще одна масштабная задача – продолжение пополнения рыбных запасов озера Севан. В минувшем году водоем пополнился 846 тыс мальками двух подвидов легендарной севанской форели - летнего ишхана и гегаркуни, тогда как годом ранее эта цифра была куда меньше - 390 тыс мальков. Программу продолжат, а в 2027 году озеро начнут "обживать" мальки севанской храмули.

Активные работы по зарыблению Севана уже дают результаты – в минувшем году объем промышленного вылова севанского сига составил 1 103 т, что на 416 т или на 60%, больше, чем годом ранее, отметил глава министерства.

Не останется без внимания и животный мир - в 2025 году из питомника в дикую природу были выпущены девять особей благородного оленя, общая популяция оленей, обитающих на воле, достигла 18, а впервые специалисты ведомства зафиксировали в естественной среде рождение детеныша оленей, что позволяет надеяться на восстановление популяции, считавшейся полностью истребленной в дикой природе, добавил Амбарцум Матевосян.