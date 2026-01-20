Минфин: экономический потенциал Армении увеличился на 5,5-6%

Экономика Армении показала рост 5,5-6% в 2025 году. Минфин прогнозирует увеличение налоговой нагрузки и показателя соотношения госдолга к ВВП.

Увеличение экономического потенциала Республики Армения с ростом на 5,5-6% в процентном выражении отметил глава армянского министерства финансов Ваге Ованнисян на брифинге с представителями местных и зарубежных СМИ.

Ованнисян добавил, что на данный момент располагает исключительно предварительными данными по росту экономики страны, и для более четкой картины необходима публикация отчета национальной службы статистики. Однако, даже сейчас явно прослеживается положительная динамика экономического развития Армении.

Министр финансов прогнозирует рост коэффициента налоговой нагрузки до 24,5% (увеличение на один процентный пункт), что приблизит Армению к достижению желаемого показателя в 25% до конца 2026 года.

Уровень покрытия государственного долга ВВП, как отметил Ваге Ованнисян, по итогам прошедшего года должен составить 48,7% с увеличением в 0,7% по сравнению с показателем 2024 года. Подобное увеличение министр связал с тем, что дефицит расходов превысил ожидаемый результат на один процентный пункт.