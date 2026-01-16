Байрамов и Фидан обсудили нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор, во время которого обсудили в том числе ход нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ход армяно-азербайджанской нормализации в состоявшемся сегодня телефонном разговоре, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе беседы дипломаты обсудили сотрудничество между Баку и Анкарой в контексте двусторонних связей и на площадках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по поводу безопасности в регионе, ситуации на Ближнем Востоке и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.