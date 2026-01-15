Вестник Кавказа

Ален Симонян поблагодарил Фидана за поддержку политики Пашиняна

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Спикер Нацсобрания РА выразил признательность главе МИД Турции за поддержку внешней политики Никола Пашиняна.

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана за его слова о реализуемом армянским премьером Николом Пашиняном геополитическом курсе.

Соответствующее заявление было сделано на брифинге.

Симонян выразил признательность турецкому главе МИД, а также всем партнерам, которые поддерживают "стремление большей части армянского общества к миру и развитию торговли в рамках TRIPP".

Напомним, ранее Хакан Фидан заявил о том, что турецкая сторона изучила рамочный документ по TRIPP и видит в конструктивную роль политики Пашиняна в этом вопросе.

735 просмотров

