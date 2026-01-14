Турция ждет открытия Зангезурского коридора с учетом пожеланий Азербайджана

Турция учитывает точку зрения Азербайджана по вопросу строительства Зангезурского коридора, такое заявление сделал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан после обсуждения этого проекта с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
"Когда министр иностранных дел Армении был в США, был опубликован документ, который они называют TRIPP, а мы — Зангезурским коридором. Мы тщательно проанализировали этот документ. Мы около двух часов обсуждали этот документ с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и узнали, как Азербайджан относится к нему"
– Хакан Фидан
Он подчеркнул, что Анкара относится с предельной важностью к тому, насколько интересы Баку будут реализованы при этом строительстве.
Также Фидан отметил, что обсудил этот вопрос с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Анкара открывается всему тюркскому миру и странам Центральной Азии через Средний коридор, также добавил министр.