Турция ждет открытия Зангезурского коридора с учетом пожеланий Азербайджана

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о том, что Анкара заинтересована в том, чтобы строительство Зангезурского коридора реализовывалось исходя из пожеланий Баку.

Турция учитывает точку зрения Азербайджана по вопросу строительства Зангезурского коридора, такое заявление сделал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан после обсуждения этого проекта с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

"Когда министр иностранных дел Армении был в США, был опубликован документ, который они называют TRIPP, а мы — Зангезурским коридором. Мы тщательно проанализировали этот документ. Мы около двух часов обсуждали этот документ с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и узнали, как Азербайджан относится к нему"

– Хакан Фидан

Он подчеркнул, что Анкара относится с предельной важностью к тому, насколько интересы Баку будут реализованы при этом строительстве.

Также Фидан отметил, что обсудил этот вопрос с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Анкара открывается всему тюркскому миру и странам Центральной Азии через Средний коридор, также добавил министр.