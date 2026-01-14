Анкара против новой войны в Иране

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан заявил о том, что Анкара заинтересована в том, чтобы Иран решил свои проблемы с Соединенными Штатами.

В случае масштабной нестабильности в Иране регион может с ней не справиться, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Нам важно, чтобы Иран решил свои проблемы с основными международными игроками и избежал нестабильности, которая может распространиться на весь регион. Нашим приоритетом является не допустить ситуации, которая приведет к применению силы"

– Хакан Фидан

Глава МИД отметил, что Турция не хотела бы, чтобы агрессия США или Израиля, как это было в период 12-дневной войны, повторилась.

По словам Фидана, Турция будет продолжать настаивать на решении проблем путем диалога, а также будет сама проявлять дипломатические усилия.

Он также выразил надежду на то, что американские и иранские коллеги смогут решить эту проблему либо самостоятельно, либо при помощи посредников.

В чем риски Турции?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил позицию Турцию по потенциальному боестолкновению Ирана с США очевидными региональными рисками.

"Сам процесс боевых действий между Ираном и США не несет непосредственных рисков для Анкары, если только иранские силы не начнут наносить удары по американским военным объектам в Турции. Но совсем другое дело – чем могут закончиться американские атаки на Иран. Если их результатом станет хаос, анархия, свержение власти, полураспад страны, это превратится в угрозу для всего региона, причем для Турции в первую очередь", - прежде всего сказал он.

"Турция и Иран являются двумя основными странами, которые так или иначе противостоят курдскому сепаратизму на Ближнем Востоке. Хаос в Иране означает радикализацию очень большой территории по соседству с восточными регионами Турции, что будет представлять угрозу национальной безопасности. У Турции и так есть конфликты с рядом соседних государств: с Кипром – вопрос Северного Кипра, с Сирией – вопрос Сирийских демократических сил и YPG, с Ираком – вопрос деятельности Рабочей партии Курдистана в Иракском Курдистане; с той же Арменией еще не открыта граница. Если к этому прибавится курдская или террористическая проблематика на протяжении турецко-иранской границы, это уже может стать причиной дестабилизации внутри самой Турции", - предупредил Турал Керимов.

"В целом, надо понимать, что любые проблемы, которые возникнут со стабильностью в Иране, сразу же отразятся на всем Ближнем Востоке. Это приведет к очень существенному изменению баланса сил в регионе и попытке новой борьбы за влияние и гегемонию среди региональных держав. Иран – страна, которая граничит с Центральной Азией и Южной Азией, является одним из факторов стабильности там, в том числе из-за общей границы с Афганистаном, где правит Талибан. В иранской провинции Систан и Белуджистан активно действуют белуджские сепаратисты, и ослабление государственности Исламской Республики может очень сильно повлиять на безопасность Пакистана, где действует Армия освобождения Белуджистана, признанная террористической организацией в обеих странах", - сообщил востоковед.

"То есть расшатывание ситуации в Иране вполне может приобрести эффект домино: вслед за его разрушением начнут расшатываться соседние страны. Связка Турция-Иран в этом смысле действительно играет большую роль", - добавил советник медиагруппы "Россия сегодня".

Израильский фактор

Турал Керимов обратил внимание на еще один риск для Турции – рост влиятельности Израиля на Ближнем Востоке. "Любые масштабные проблемы с государственностью у Ирана приведут к усилению роли Израиля в регионе. Израиль преследует собственные цели и хочет раздробления региональных государств, их превращения в несостоятельные образования, а также распространения нестабильности для формирования управляемого хаоса на Ближнем Востоке ради продвижения собственной экспансии. Это делать очень сложно при наличии таких сильных региональных государств, как Иран и Турция. В этом смысле, мне кажется, никаких сомнений и иллюзий о дальнейших действиях Тель-Авива у Анкары быть не должно", - подчеркнул он.

"В данном контексте, естественно, Турция проявляет осознанность, когда говорит, что регион может не выдержать дестабилизации Ирана. Если Иран перестанет быть самостоятельным игроком и превратится в некое неконтролируемое пространство, по примеру многих других государств на Ближнем Востоке, только в большем масштабе – то следующим кандидатом на подобного рода дестабилизацию может стать сама Турция. Как мы понимаем, теперь уже союзы в рамках того же НАТО мало что значат, достаточно обратиться к примеру Дании, у которой американцы просто пытаются захватить часть территории, отнять Гренландию, несмотря на все союзные отношения. Что помешает в таком случае США проявить агрессию к любому другому члену альянса, в том числе к Турции?", - отметил востоковед.

Что может сделать Турция?

Эксперт перечислил варианты участия Турции в стабилизации ситуации вокруг Ирана. "Можно как минимум закрыть свое воздушное пространство и в целом территорию для американских войск, чтобы США не могли использовать свои военные объекты в Турции против Ирана. Аналогично можно не давать Пентагону турецкие разведданные. То есть максимально отстраниться от ситуации: если нет возможности активно противостоять, то хотя бы не участвовать", - в первую очередь предложил он.

"С другой стороны, Турция имеет значительное региональное влияние и может способствовать консолидации позиций региональных государств по отношению к происходящему. Кризис в Иране при его перерастании в гибридную войну с элементами открытого военного конфликта повлечет за собой огромные проблемы для соседних арабских государств. В первую очередь под удар попадет Ирак, но и страны Персидского залива не могут рассчитывать, что это их не коснется", - заметил советник медиагруппы "Россия сегодня".

"Всегда ведь остается риск перекрытия Ормузского пролива. Если Иран почувствует, что возникла некая экзистенциальная угроза его государственности и страна может прекратить свое существование в нынешнем виде, в Тегеране могут решиться на радикальные шаги, как блокада транспортировки энергоресурсов из Персидского залива и нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры мирового значения. Это мы еще не говорили о военных базах США в регионе, где от 40 до 50 тыс американских военных дислоцировано – у иранцев есть возможность нанести удары по этим объектам, что мгновенно приведет к распространению конфликта на весь Ближний Восток. Прогнозировать, чем это может обернуться, кроме того, что единственным победителем станет Израиль, мы не можем", - заключил Турал Керимов.