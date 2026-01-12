Вестник Кавказа

Фидан и Аракчи обсудили ситуацию в Иране – СМИ

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Главы внешнеполитических ведомств Турции и Ирана накануне вечером провели телефонный разговор, посвященный ситуации в Иране, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Ирана Аббас Аракчи созвонились 13 января, темой обсуждения стали последние события в исламской республике, поделился с ТАСС источник в турецком МИД.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы обсуждались последние события (в Иране - ред.)"

– источник

В Иране с 29 декабря не стихают протесты, вмешаться в ситуацию могут США, Дональд Трамп объявил, что может "помочь протестующим".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.