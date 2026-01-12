Страны Ближнего Востока просят США не свергать власть в Иране

Ряд ближневосточных стран призвали США не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Они опасаются, что это может привести к необратимым последствиям для всего региона.

Саудовская Аравия, Оман и Катар обратились к Соединенным Штатам с призывом отказаться от попыток сменить власть в Иране. Об этом сообщили чиновники в странах региона.

"Саудовская Аравия, Оман и Катар заявляют Белому дому, что попытка свергнуть иранский режим может потрясти нефтяные рынки и в конечном счете навредить экономике США"

– газета Wall Street Journal

Издание отмечает, что они больше всего опасаются последствий на своей территории.

Ранее сообщалось, что США рассматривают все возможные варианты вмешательства во внутренние дела Ирана, включая силовой. Во вторник президент США поддержал протесты в Исламской Республике, отметив, что Вашингтон окажет им помощь.

Напомним, протесты в Иране вспыхнули в конце прошлого года из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции. Демонстрации усилились после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, который был свергнут в 1979 году.