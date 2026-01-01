Лавров провел встречу с послами стран СНГ

Традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), состоялась в российской столице накануне.
По данным МИД РФ, во встрече приняли участие глава внешнеполитического ведомства России, послы стран СНГ, аккредитованные в РФ, генсек Содружества Сергей Лебедев и главы исполнительных органов других евразийских структур.
"Беседа прошла в дружественной атмосфере. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году"
– МИД РФ
На встрече в Москве были также намечены задачи на ближайшую перспективу, в том числе укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торговле, экономике, культуре, гуманитарной сфере, а также усиление взаимодействия в области обеспечения региональной безопасности.
Напомним, СНГ включает следующие страны: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Республика Молдова участвует как наблюдатель.