Лавров провел встречу с послами стран СНГ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ накануне встретился с послами стран СНГ, также на встрече присутствовал генсек Содружества.

Традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), состоялась в российской столице накануне.

По данным МИД РФ, во встрече приняли участие глава внешнеполитического ведомства России, послы стран СНГ, аккредитованные в РФ, генсек Содружества Сергей Лебедев и главы исполнительных органов других евразийских структур.

"Беседа прошла в дружественной атмосфере. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году"

– МИД РФ

На встрече в Москве были также намечены задачи на ближайшую перспективу, в том числе укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торговле, экономике, культуре, гуманитарной сфере, а также усиление взаимодействия в области обеспечения региональной безопасности.

Напомним, СНГ включает следующие страны: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Республика Молдова участвует как наблюдатель.

