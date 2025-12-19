Лавров назвал приоритет России как председателя ОДКБ

Россия на посту председателя ОДКБ, по словам Сергея Лаврова, будет стремиться прежде всего к поддержанию мира и стабильности, а также недопущению хаоса.

Для России, которая с 1 января становится председателем ОДКБ, приоритетом станет прежде всего поддержание мира и стабильности, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Наши усилия будут сфокусированы на эффективном выполнении главной миссии Организации – поддержании мира и стабильности в зоне ее ответственности, обеспечении благоприятных условий для безопасного развития и процветания государств-членов ОДКБ"

– Сергей Лавров

Министр заверил, что Москва не позволит внести хаос в общий для стран ОДКБ дом.

Напомним, что председательство России в ОДКБ будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность".