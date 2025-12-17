Россия как председатель ОДКБ сможет сформировать безопасность в Евразии

Россия, которая в 2026 году станет председателем ОДКБ, сможет значительно продвинуться в вопросе формирования безопасности в Евразии, такое мнение выразил генсек Организации Тасмагамбетов.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал, что Россия принимает председательство в ОДКБ в непростой период, однако используя созданный ранее задел прочности, сумеет обеспечить безопасность в Евразии.

Российская Федерация станет председателем ОДКБ в 2026 году, предыдущие страны-председатели – Кыргызстан, Казахстан и Беларусь, несмотря давление на организацию и военно-политические события в зоне ответственности ОДКБ, создали хороший задел.

"Этот задел обеспечил запас прочности, уверен, Россия использует его на благо союзников в полной мере и существенно продвинется на пути формирования "общего пространства безопасности" в Евразии"

– Имангали Тасмагамбетов

При этом, признал генсек ОДКБ, председательство переходит к РФ в сложный период времени.

"Придется действовать в условиях геополитической конфронтации и структурной перестройки системы международных отношений. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и в граничащих с ней регионах оставалась стабильно напряженной и это необходимо учитывать"

– Имангали Тасмагамбетов

Приоритеты председательства РФ в ОДКБ, сформулированные Москвой, указывают на преемственность политических и дипломатических практик ОДКБ, о прозрачности действий и ответственности страны-председателя, добавил он в беседе с ТАСС.