Строительство нового КПП обсудили Азербайджан и Грузия

На этой неделе состоялась встреча главы Налоговой службы Минфина Грузии Ираклия Берая и посла Азербайджана в Тбилиси Файга Гулиева. Об этом рассказали в Налоговой службе Грузии.
В ходе рабочей встречи, прошедшей 17 декабря, обсуждался вопрос строительства нового совместного пограничного контрольно-пропускного пункта "Шелковый путь – İpek Yolu".
По данным грузинских СМИ, стороны отметили, что новый КПП необходим для развития транзитного потенциала на Южном Кавказе.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам упрощения таможенных процедур при пересечении границы и дальнейшему углублению сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
На встрече с грузинской стороны также присутствовали первый замглавы Налоговой службы Паата Киладзе, руководитель Таможенного департамента Михеил Чокошвили и глава Департамента международных отношений Арчил Дарахвелидзе. Азербайжан был представлен экономическим секретарем посольства Самир Абдурагимовым и атташе посольства по таможенным вопросам Вусалом Абиловым.