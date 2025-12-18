Строительство нового КПП обсудили Азербайджан и Грузия

Представители Азербайджана и Грузии поговорили о строительстве нового КПП на границе двух стран. В ходе встречи было подчеркнуто, что он необходим для реализации транзитного потенциала в регионе.

На этой неделе состоялась встреча главы Налоговой службы Минфина Грузии Ираклия Берая и посла Азербайджана в Тбилиси Файга Гулиева. Об этом рассказали в Налоговой службе Грузии.

В ходе рабочей встречи, прошедшей 17 декабря, обсуждался вопрос строительства нового совместного пограничного контрольно-пропускного пункта "Шелковый путь – İpek Yolu".

По данным грузинских СМИ, стороны отметили, что новый КПП необходим для развития транзитного потенциала на Южном Кавказе.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам упрощения таможенных процедур при пересечении границы и дальнейшему углублению сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

На встрече с грузинской стороны также присутствовали первый замглавы Налоговой службы Паата Киладзе, руководитель Таможенного департамента Михеил Чокошвили и глава Департамента международных отношений Арчил Дарахвелидзе. Азербайжан был представлен экономическим секретарем посольства Самир Абдурагимовым и атташе посольства по таможенным вопросам Вусалом Абиловым.