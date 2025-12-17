Поезд с нефтепродукцией для Армении отправился из Азербайджана в Грузию

Сегодня вечером состав с предназначенной для Армении нефтепродукцией отправился со станции Беюк-Кясик, расположенной неподалеку от границы с Грузией.

Товарный поезд с нефтепродукцией для Армении выехал сегодня вечером со станции Беюк-Кясик, которая находится в Агстафинском районе Азербайджана.

Состав принадлежит ЗАО "Азербайджанские железные дороги", он состоит из 22 вагонов-цистерн, в которых находится в общей сложности 1 220 т бензина марки "АИ-95".

Топливо доставят в Армению через Грузию, передает Report.

Таким образом, сегодня SOCAR впервые начала поставку азербайджанской нефтепродукции в Армению.

Стоит отметить, что транзитные перевозки в Армению через Грузию продолжаются после решения президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятого им в октябре этого года, об отмене ограничений на транзит грузов в Армению.