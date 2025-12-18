Вестник Кавказа

Мужчина устроил дебош на борту летевшего из Москвы в Ереван самолета

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неадекватный мужчина чуть не сорвал рейс Москва-Ереван. Он грубо нарушал общественный порядок в ходе полета.

Пассажир рейса Москва-Ереван устроил дебош прямо во время полета. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Инцидент случился во вторник, 16 декабря, однако известно о нем стало лишь спустя несколько дней. 

По данным СМИ, 29-летний житель Араратской области находился в неадекватном состоянии. Он неуважительно общался с экипажем и другими пассажирами, грубо нарушая общественный порядок. 

Он также в течение долго времени позволял себе оскорблять сотрудников службы безопасности. 

В результате дебошира доставили в полицейское отделение.

