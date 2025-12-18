Европа снова пригрозила Грузии отменой безвиза

Еврокомиссия (ЕК) вновь заявила о том, что Грузия может полностью лишиться безвизового режима, если продолжит игнорировать рекомендации Евросоюза, говорится в восьмом отчете ЕК.
"Приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны"
- Еврокомиссия
Еврочиновники пригрозили грузинским властям тем, что уже в ближайшее время страна может быть переведена в Приложение I визового регламента ЕС, согласно которому для посещения стран ЕС потребуется виза, сказано в документе, передает РИА Новости.
Процесс будет проходить в два этапа – на первом он затронет владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, на которых власти объединения возложили основную ответственность за невыполнение рекомендаций, а на втором – все остальное население страны, добавили в Еврокомиссии.