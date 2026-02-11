В Дагестане на 29% выросло количество регистраций ИП

УФНС Дагестана отчиталось о 24,3 тыс новых ИП в 2025 году, что на 29% выше показателя 2024 года. Аналитики говорят о влиянии мер поддержки малого бизнеса и самозанятости.

По данным Управления ФНС по Дагестану, в 2025 году в республике зарегистрировано 24,3 тыс новых индивидуальных предпринимателей, что на 29% превышает уровень 2024 года.

Таким образом, число новых предпринимателей в республике за год в количественном выражении увеличилось на 5,4 тыс: с 18,8 до 24,3 тыс.

Аналитики объясняют такую динамику расширением программ поддержки малого предпринимательства и ростом числа самозанятых, которые в дальнейшем переходят в статус ИП.