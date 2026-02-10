Израиль вступил в Совет мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Марко Рубио и подписал документ о вступлении в Совет Мира по Газе.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Блэр Хаус в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Перед встречей в Белом доме с президентом Трампом в присутствии госсекретаря Рубио премьер-министр подписал документ о вступлении в Совет мира"
– канцелярия Биньямина Нетаньяху
Напомним, премьер-министр Израиля прилетел в США на встречу с президентом Дональдом Трампом для обсуждения переговоров с Ираном.