Израиль вступил в Совет мира

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Марко Рубио и подписал документ о вступлении в Совет Мира по Газе.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по сектору Газа,  сообщили в его канцелярии.

Подписание прошло в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в столице Соединенных Штатов.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Блэр Хаус в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Перед встречей в Белом доме с президентом Трампом в присутствии госсекретаря Рубио премьер-министр подписал документ о вступлении в Совет мира"

– канцелярия Биньямина Нетаньяху

Напомним, премьер-министр Израиля прилетел в США на встречу с президентом Дональдом Трампом для обсуждения переговоров с Ираном.

