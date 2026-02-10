Москва и Анкара договорились совместно бороться с терроризмом и киберпреступностью

В Анкаре прошли переговоры генпрокуроров России и Турции. Стороны подтвердили солидарность в подходах к глобальным угрозам и утвердили план совместной работы на 2026–2027 годы.

Россия и Турция намерены сообща бороться с терроризмом, киберпреступностью и наркотрафиком. Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о готовности обмениваться с турецкими коллегами лучшими практиками противодействия этим угрозам.

В Анкаре Александр Гуцан встретился с генпрокурором при Верховном апелляционном суде Турции Мухсином Шентюрком. Встреча прошла в рамках рабочего визита.

Глава турецкого профильного ведомства подчеркнул, что взаимодействие в судебно-правовой области столь же значимо для двусторонних отношений, как политическое и экономическое партнерство. Это фундамент, на котором строятся связи двух стран, заявил он в начале переговоров.

"Отношения России и Турции успешно развиваются на протяжении многих лет, они основаны на прочных принципах взаимного уважения и доверия. Этому в полной мере способствует мудрая политика лидеров наших стран – президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана"

— Александр Гуцан

Россия и Турция достигли серьезных успехов в вопросах правовой помощи, экстрадиции и розыска преступников, констатировал Гуцан. Он добавил, что страны солидарны в подходах к преодолению угроз международной безопасности.

Итогом встречи стало подписание программы сотрудничества на ближайшие два года. Как отметил Гуцан, она продолжает курс, заложенный меморандумом о взаимопонимании 2022 года. Стороны будут совместно бороться с цифровыми преступлениями, наркоугрозой и отмыванием денег, а также обмениваться опытом внедрения ИИ.

"Я искренне убежден, что данная программа выведет сотрудничество между нашими ведомствами на более системный, устойчивый и ориентированный на результат уровень, а также внесет значимый вклад в укрепление профессиональной практики прокурорской деятельности"

— Мухсин Шентюрк