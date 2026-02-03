Вестник Кавказа

Батуми и Астану летом свяжут прямые рейсы

Перевозчик FlyArystan с июня начнет выполнять рейсы между Астаной и Батуми. Цена на билеты стартует от $137.

Казахстанский лоукостер FlyArystan в рамках летнего расписания будет выполнять рейсы между Астаной и Батуми.

Первый рейс состоится 2 июня, последний в сезоне – 29 августа. Самолеты будут летать между столицей Казахстана и черноморским курортом Грузии по вторникам и субботам. Время в пути около четырех часов.

Вылеты в обоих направления утренние: из Астаны в 05:45 или 06:50 в зависимости от дня недели, из Батуми – в 10:00 или 11:00. 

Билеты уже поступили в продажу, перелет в одну сторону обойдется примерно в $137.

