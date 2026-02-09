Верхний Ларс снова открыт для легковых авто

В Северной Осетии снова разрешили движение легковых автомобилей в направлении Верхнего Ларса. Для большегрузного транспорта дорога к границе РФ и Грузии остается закрытой.

Движение легкового транспорта по Военно-Грузинской дороге днем 10 февраля снова разрешено в Северной Осетии, информирует ГУ МЧС по региону.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 11:00 по Москве 10 февраля"

– МЧС Северной Осетии

Отметим, что проезд к Верхнему Ларсу для легковых автомобилей был открыт минувшей ночью, однако ранним утром закрылся снова - большую часть дня в понедельник проезд также был закрыт.