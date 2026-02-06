Администрация Трампа так и не отменила антироссийские санкции – Лавров

Нынешняя американская администрация, по словам Сергея Лаврова, несмотря на все свои заявления о возможностях сотрудничества с Россией, все еще не отменила прежние антироссийские санкции.

Белый дом не торопится с отменой введенных предыдущим президентом Джо Байденом санкций против России, делая при этом заявления о потенциальных выгодах от российско-американского сотрудничества, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства напомнил о многочисленных высказываниях представителей администрации американского президента Дональда Трампа о необходимости урегулировать ситуацию на Украине, после чего откроются широкие перспективы двустороннего сотрудничества. Несмотря на них, подчеркнул Лавров, в Белом доме не ставят под сомнение санкционные законы, которые принимал Джо Байден.

Более того, указал Лавров, администрация Трампа недавно ввела и собственные санкции – против “Лукойла” и “Роснефти”, причем о них стало известно буквально через несколько недель после встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги в Анкоридже, о которой много позитивных слов было сказано самим Вашингтоном.

Министр напомнил о "войне", развязанной США с танкерами в нарушение конвенции ООН по морскому праву, давлении на торговых партнеров РФ, которым приходится отказываться от российского газа, попытках взять под контроль основные маршруты поставок энергоносителей, в том числе газопровод “Турецкий поток” и газотранспортную систему Украины, уничтоженные “Северные потоки” – все это явно не вписывается в понятие честной конкуренции.

“Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны. Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС”

– Сергей Лавров