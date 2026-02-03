Байрактар: Турция займется природными ископаемыми в Сирии

Восстановление Сирии требует наращивания внутреннего производства электроэнергии – с этим Дамаску готовы помочь власти и бизнес Турции, отметил Алпарслан Байрактар. Анкара планирует как самостоятельно инвестировать в сирийскую энергетику, так и сотрудничать с компаниями из Катара и США.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар рассказал о планах и текущих действиях Анкары по реанимации нормальной работы энергетического сектора Сирии. Этот процесс, по его словам, будет вестись по двум направлениям: реконструкция энергетических мощностей в САР и развитие добычи сирийских полезных ископаемых.

Байрактар подчеркнул, что Турция намерена участвовать в обоих направлениях – власти планируют активно инвестировать в сирийскую энергетику и уже отправили в соседнюю страну геологов для исследования состояния ресурсных месторождений в Сирии. Нефтедобычей в САР может заняться турецкая TPAO.

"Современной Сирии для восстановления экономики требуется около 300 млрд долларов. Эти средства могут быть получены благодаря активной разработке месторождений. Мы готовы поддержать эти усилия"

– Алпарслан Байрактар

Министр подчеркнул, что Турция не только увеличивает экспорт электричества в Сирию, но и готовит проекты по строительству электростанций, работающих как на углеводородном топливе, так и на источниках "зеленой энергии".

Как пишет АЗЕРТАДЖ, Байрактар напомнил о проекте межгосударственного консорциума, в котором помимо турецких компаний будут задействовать катарские и американские фирмы – структура вложит до $7 млрд в энергетику Сирии, построив за эти деньги пять электростанций с суммарной мощностью 5 ГВт.