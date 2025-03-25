Прямые рейсы свяжут летом Шымкент и Петербург

Из Санкт-Петербурга летом появятся прямые рейсы в город Шымкент в Казахстане. Самолеты будут летать на новом направлении по два раза в неделю.

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге расширяет маршрутную сеть с Казахстаном – с июня улететь можно будет не только в Астану, но и в Шымкент, информирует пресс-служба управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 1 июня из Пулково впервые запускаются прямые рейсы в Шымкент. SCAT Airlines будет выполнять полеты дважды в неделю: по понедельникам в 11:10 и по пятницам в 17:40"

– пресс-служба

В сообщении уточняется, что авиабилеты на рейсы в Шымкент уже поступили в продажу.

Шымкент – город-миллионник на юге Республики Казахстан.