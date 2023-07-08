Чем заняться в Шымкенте: лучшие достопримечательности для туристов

Чтобы погрузиться в историю среднеазиатских маршрутов Великого Шелкового пути, нужно отправиться на юг Казахстана. Шымкент - самый большой город Казахстана. На территории и около Шымкента можно увидеть важные точки Великого Шелкового пути. Расскажем, чем заняться в Шымкенте и куда стоит поехать в окрестностях.

Куда сходить в Шымкенте?

Музеи Шымкента

На территории раскопок древнего городища Шымкента около парка Независимости расположен историко-культурный комплекс "Шымқала". Восстановленные фрагменты древней цитадели города доступны для посетителей бесплатно с 9:00 до 18:00 со вторника по воскресенье.

Тем, кто интересуется историей Казахстана, стоит посетить Музей жертв политических репрессий, расположенный рядом с парком Абая. Этот небольшой музей посвящен сохранению памяти о жертвах политических репрессий в Казахстане. Музей открыт с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья, а входная плата в 2025 году составляет 1000 тенге с человека для иностранных граждан (166 рублей), по запросу доступны экскурсии.

Музей изобразительного искусства Шымкента работает с 9:00 до 18:00 в будни с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, в выходные закрывается на час раньше.

В Шымкенте можно сходить в галерею “Алтын Орда”, вход куда стоит 1500 тенге (250 рублей), этнографический музей "Кылует" и музей ретро автомобилей, открытый с 10:00 до 19:00. В Парке победы есть Музей Ерлік (не работает в выходные).

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Парки Шымкента

Шымкент полон парков, что делает его приятным для прогулок городом. Один из самых популярных зеленых пространств города - это парк Независимости, построенный в 20-ю годовщину независимости Казахстана. Основу монумента, посвященного единству казахстанского народа, составляют 137 стальных колонн: они символизируют 137 проживающих в стране наций. В центре можно погулять в парке Абая и Центральном парке. Парк Абая известен тем, что здесь находится Мемориал воинской славы, открытый 15 лет назад к 65-летию Победы в память о героях Великой Отечественной Войны. Еще один парк, популярный в основном у семей с детьми - этнопарк "Кен-Баба". Еще одно популярное для прогулок место в Шымкенте - это набережная реки Кошкар-Ата, расположенная между площадью Ордабасы и улицей Анарова.

А вот ДК ”Фосфорник” 1975 года постройки, который был самой популярной заброшкой города, снесли в прошлом году. Теперь там планируется построить новый Дом Культуры и благоустроить прилегающую территорию.

Мечеть Акмешит

В Шымкенте большое количество мечетей, но наиболее впечатляющая была построена 12 лет назад. Центральная мечеть Южно-Казахстанской области находится около автовокзала "Бекжан" на полпути между центром Шымкента и аэропортом. Это одна из самых больших мечетей Казахстана, она открыта каждый день с 12:00 до 22:00.

Что посмотреть в окрестностях Шымкента?

© Фото: Nikolai Bulykin/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Древний город Сайрам

Чтобы увидеть один из древнейших городов Казахстана, где проходил отрезок Великого Шелкового пути, нужно ехать в Сайрам. До XIII века века этот средневековый город назывался Испиджаб. В Сайраме можно посетить мавзолей Мирали-баба XII-XX веков, мавзолей Карашаш-ана XIII-XIX веков, мавзолей Ибрагим-ата XVI-XVII веков, мавзолей Абдель Азизбаба XIX века и центральную городскую мечеть. Сайрам расположен в 10 км к югу от Шымкента, поездка сюда займет полдня.

Как добраться: от автовокзала Айна ходят маршрутки до Сайрама, в пути менее получаса. Они останавливаются на рыночной площади около главных достопримечательностей.

Туркестан

Одна из главных причин, по которой туристы приезжают в Шымкент - это посещение Туркестана, исторического города, который восходит к периоду империи Тимуридов. В Туркестане сохранился мавзолей исламского поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Ясави, ставший первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в стране. Мавзолей возвели в XIV веке, в настоящее время он расположен на территории историко-культурного заповедника-музея "Азрет-султан", как и другие интересные места: городище Культобе IV-VI веков, подземная мечеть Хильвет XII века, ритуальное сооружение Чилляхана и ряд других мавзолеев и памятников истории и культуры.

Как добраться: до Туркестана из Шымкента ходят маршрутки от автовокзала Самал. Дорога до Туркестана займет полтора часа, но нужно предупредить водителя, чтобы он высадил у мавзолея. Стоимость составляет примерно 1500 тенге (250 рублей).

© Фото: V.A. Kovshar/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Аксу-Джабаглинский заповедник

Старейший в стране заповедник Аксу-Жабаглы лежит у горного хребта Западного Тянь-Шаня. Весной, а именно в конце апреля и в мае, здесь можно полюбоваться на цветение диких тюльпанов. Посетить парк можно с гидом в рамках пешей прогулки, конного или джип-тура. Необходимо заранее отправить заявку на посещение. Одно из самых красивых места заповедника - это каньон Аксу, самой длинной реки в регионе. На территории кантона есть несколько смотровых площадок.

Как добраться: от автовокзала Айна ежедневно в 9-11 утра до села Жабаглы отправляется маршрутка, если находится достаточно количество пассажиров. Также можно сесть на одну из маршруток до Тюлькубаса или Тураркента, откуда ходят маршрутки до Жабаглы.

Сайрам-Угамский нацпарк

Сайрам-Угамский национальный парк расположен к югу от Шымкента. Он охватывает обширные природные ландшафты, здесь есть все возможности для кемпинга, верховой езды и пеших походов. Это самый ближайший к Шымкенту нацпарк, он расположен примерно в 70 км от города.

Как добраться: прямого маршрут общественного транспорта из Шымкента до парка нет, на такси ехать полтора часа (7000 тенге или 1100 рублей), но из Шымкента можно сесть на маршрутку до Ленгера, куда ехать час, а оттуда дальше добираться на такси. Общественный транспорт до сел Диканколь, Каскасу и Тонкерис отправляется от центрального базара Шымкента