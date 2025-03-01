Рейсы Алматы-Лондон перенесены из-за пожара в Хитроу

Казахстанская авиакомпания Air Astana перенесла выполнение рейсов из Алматы в Лондон на фоне сообщений о пожаре в аэропорту Хитроу. Самолеты авиакомпании вылетят 22 марта вместо 21.
Авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Алматы до лондонского Хитроу на 21 марта. Полеты будут выполнены 22 марта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Авиакомпания Air Astana информирует, что рейсы KC663/664 по маршрутам Алматы-Лондон и Лондон-Алматы от 21 марта перенесены на 22 марта"
– пресс-служба авиакомпании
Сообщается, что решение принято из-за масштабного пожара на лондонской воздушной гавани Хитроу. Аэропорт был обесточен из-за пожара на подстанции. Власти приняли решение закрыть транспортный комплекс на весь день 21 марта.