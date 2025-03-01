Вестник Кавказа

Рейсы Алматы-Лондон перенесены из-за пожара в Хитроу

Рейсы Алматы-Лондон перенесены из-за пожара в Хитроу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанская авиакомпания Air Astana перенесла выполнение рейсов из Алматы в Лондон на фоне сообщений о пожаре в аэропорту Хитроу. Самолеты авиакомпании вылетят 22 марта вместо 21.

Авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Алматы до лондонского Хитроу на 21 марта. Полеты будут выполнены 22 марта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. 

"Авиакомпания Air Astana информирует, что рейсы KC663/664 по маршрутам Алматы-Лондон и Лондон-Алматы от 21 марта перенесены на 22 марта"

– пресс-служба авиакомпании 

Сообщается, что решение принято из-за масштабного пожара на лондонской воздушной гавани Хитроу. Аэропорт был обесточен из-за пожара на подстанции. Власти приняли решение закрыть транспортный комплекс на весь день 21 марта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1390 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Финансовую пирамиду на $25 млн разоблачили в Казахстане

Финансовую пирамиду на $25 млн разоблачили в Казахстане

В Алматы задерживают авиарейсы

В Алматы задерживают авиарейсы

Герой из аэропорта получил медаль в Казахстане

Герой из аэропорта получил медаль в Казахстане

В аэропорту Алматы задержали мужчину, пытавшегося захватить заложницу

В аэропорту Алматы задержали мужчину, пытавшегося захватить заложницу

Qazaq Air организует дополнительные рейсы из Астаны в Новруз

Qazaq Air организует дополнительные рейсы из Астаны в Новруз

Алматы избавляют от незаконных торговых точек

Алматы избавляют от незаконных торговых точек

Air Astana организует дополнительный рейс Алматы-Баку в Новруз

Air Astana организует дополнительный рейс Алматы-Баку в Новруз

Зоопарк Алматы пройдет полную реконструкцию

Зоопарк Алматы пройдет полную реконструкцию

Зачем США Центральная Азия?

Зачем США Центральная Азия?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы