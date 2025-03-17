Вестник Кавказа

В Азербайджане вырос объем грузоперевозок по железной дороге

В Азербайджане вырос объем грузоперевозок по железной дороге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рост объем перевезенных по железной дороге грузов зафиксировали в Азербайджане за прошлый год. Большая часть грузоперевозок в стране относится к международному направлению.

За минувший год в Азербайджане перевезли на 1,4% больше грузов по железной дороге, чем в 2023 году. В количественном отношении общий объем транспортированных грузов составил 18,5 млн тонн, сообщается в отчете кабмина страны. 

Грузооборот вырос более чем на 3%, составив почти 7 млрд тонно-километров, пассажирооборот показал рост на 20%, составив 377 млн пассажиро-километров. 

Отмечается, что более 80% транспортировки грузов пришлось на международное направление.

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