В Азербайджане вырос объем грузоперевозок по железной дороге

Рост объем перевезенных по железной дороге грузов зафиксировали в Азербайджане за прошлый год. Большая часть грузоперевозок в стране относится к международному направлению.

За минувший год в Азербайджане перевезли на 1,4% больше грузов по железной дороге, чем в 2023 году. В количественном отношении общий объем транспортированных грузов составил 18,5 млн тонн, сообщается в отчете кабмина страны.

Грузооборот вырос более чем на 3%, составив почти 7 млрд тонно-километров, пассажирооборот показал рост на 20%, составив 377 млн пассажиро-километров.

Отмечается, что более 80% транспортировки грузов пришлось на международное направление.