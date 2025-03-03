Азербайджан перевел $8,5 млн в Казахстан в 2024 году

Азербайджан нарастил денежные переводы в Казахстан в минувшем году: их объем достиг $8,5 млн. В обратном направлении переводы денег сократились.

Объем денежных переводов из Азербайджана в Казахстан достиг $8,5 млн в 2024 году, что на 14% больше прошлогодних показателей, согласно данным азербайджанского Центробанка. Доля Казахстана в общем объеме переводов - 1,6%.

В свою очередь, переводы из Казахстана в Азербайджан уменьшились на 24% и опустились до $23 млн. В предыдущий год они достигли $30 млн.

За минувший год из Азербайджана в другие страны физические лица перевели около $526 млн. Это на 4% меньше, чем в 2023 году.