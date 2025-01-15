Вестник Кавказа

Переводы в Азербайджан из России достигли $497 млн в 2024 году

Переводы в Азербайджан из России достигли $497 млн в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦБА рассказали о денежных переводах в Азербайджан из других стран в минувшем году. Россия заняла первое место, отправив в страну $497 млн.

Денежные переводы в Азербайджан из других стран достигли $1 млрд в минувшем году. Около 50% из них пришлись на РФ ($497 млн), рассказал глава департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

Вместе с Россией в тройку лидеров попали Турция и США. Они перевели по $150 млн и $65 млн соответственно.

Из Азербайджана, в свою очередь, было переведено порядка $520 млн. Первой в списке оказалась Турция с $150 млн, потом США ($60 млн), РФ ($58 млн) и Грузия ($45 млн).

Напомним, что Баку и Тбилиси договорились сблизить банковские платежные системы. Документ о сотрудничестве подписали ЦБА и Нацбанк Грузии.

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