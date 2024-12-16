Россия сократила денежные переводы в Грузию

Денежные переводы в Грузию из России сократились почти втрое. В Грузию из США в 2024 году поступило $573 млн.

Почти в три раза сократились денежные переводы из России в Грузию – до $541 млн, приводит статистические данные грузинский Национальный банк.

Лидером, по материалам Нацбанка, стали США, которые в прошедшем году перевели в Грузию $573 млн (+24%). Далее расположилась Италия ($567 млн, +8%).

Помимо этого, в списке также числятся Германия, Греция, Казахстан, Турция, Кыргызстан, Испания.

Общая сумма переводов в Грузию из других государств в минувшем году составила $3,4 млрд. Объем переводов по сравнению с показателями 2023 года упал на 19%.