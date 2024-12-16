Вестник Кавказа

Россия сократила денежные переводы в Грузию

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Денежные переводы в Грузию из России сократились почти втрое. В Грузию из США в 2024 году поступило $573 млн.

Почти в три раза сократились денежные переводы из России в Грузию – до $541 млн, приводит статистические данные грузинский Национальный банк.

Лидером, по материалам Нацбанка, стали США, которые в прошедшем году перевели в Грузию $573 млн (+24%). Далее расположилась Италия ($567 млн, +8%).

Помимо этого, в списке также числятся Германия, Греция, Казахстан, Турция, Кыргызстан, Испания.

Общая сумма переводов в Грузию из других государств в минувшем году составила $3,4 млрд. Объем переводов по сравнению с показателями 2023 года упал на 19%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1390 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Тбилиси отменил все рейсы в российский город

Тбилиси отменил все рейсы в российский город

Российские туристы меняют Турцию на Грузию

Российские туристы меняют Турцию на Грузию

Россияне охладели к покупке жилья в Тбилиси

Россияне охладели к покупке жилья в Тбилиси

Грузия нарастит импорт российского газа в 2025 году

Грузия нарастит импорт российского газа в 2025 году

&quot;Грузинская мечта&quot; выступила с заявлением о планах Европарламента

"Грузинская мечта" выступила с заявлением о планах Европарламента

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Российский турист был убит после похищения - МВД Грузии

Российский турист был убит после похищения - МВД Грузии

Нападение на россиян в Грузии - стали известны подробности

Нападение на россиян в Грузии - стали известны подробности

Дорогу к Верхнему Ларсу открыли для легковых автомобилей

Дорогу к Верхнему Ларсу открыли для легковых автомобилей

Премьер-министр Грузии обвинил бизнес в двуличии

Премьер-министр Грузии обвинил бизнес в двуличии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы