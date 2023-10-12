Почему стоит поехать в Шымкент и что там посмотреть?

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Хотя Шымкент самый крупный город Казахстана и третий самый населенный город страны, по объемам въездного туризма он проигрывает Алматы, Астане, Актобе, Атырау и Актау. Но если есть желание глубже погрузиться в историю Великого Шелкового пути, стоит отправиться в Шымкент. Расскажем, как туда добраться и что посмотреть в Шымкенте и в окрестностях.

Чем интересен Шымкент?

В территорию Шымкента включено бывшее село Сайрам, на месте которого, по мнению ученых, находился средневековый город Испиджаб, через который и проходил Великий Шелковый путь. Неподалеку от Шымкента расположены и другие важные точки этого прославленного торгового маршрута - Отрар и Туркестан. В самом Шымкенте много зелени, есть любопытные музеи, город довольно современный. В окрестностях есть и два прекрасных природных парка, весной усыпанных тюльпанами - Аксу-Жабаглинский заповедник и Сайрам-Угамский национальный парк.

Где находится Шымкент?

Из-за исторического расположения на перекрестке важных торговых путей Шымкент со временем стал одним из культурных, торговых и промышленных центров Казахстана.

Если посмотреть на карту Казахстана, то Шымкент можно найти в самом низу, на юге страны, недалеко от границы с Узбекистаном. Без учета времени, проведенного на пограничном пункте, Шымкент находится в двух с лишним часах езды на машине от Ташкента (около 130 км).

От другого древнего города Кахастана - Туркестана - Шымкент отделяют чуть более двух часов на автомобиле (170 км). От Алматы Шымкент находится на расстоянии почти 700 км, а от Астаны - 1500 км.

Когда лучше ехать в Шымкент?

Шымкент считается самым солнечным городом Казахстана - до 300 дней в году здесь светит солнце. с наибольшей вероятностью застать дождливую погоду здесь можно с января по март. Холоднее всего здесь с ноября по февраль, но ниже нуля температура воздуха падает редко даже в январе - самом холодном месяце. Летом в этой части Казахстана довольно жарко, поскольку здесь теплее, чем в Центральном Казахстане. Обычно температура воздуха превышает 30°C, поэтому наиболее благоприятные для туризма месяцы - это апрель-июнь и сентябрь-октябрь.

Как добраться в Шымкент?

С Москвой у Шымкента разница +3 часа. Из России в этот город можно добраться и по земле и по воздуху: прямые рейсы отправляются из Москвы (время в пути около 3 часов), с пересадкой можно долететь из многих других городов России. Аэропорт Шымкента находится на расстоянии всего 10 км от города, можно доехать за полчаса.

Шымкент связан железнодорожным сообщением с очень многими городами Казахстана, включая Алматы, Астану, Актобе, Туркестан, Мангистау и Кокшетау. Из России на поезде можно без пересадок доехать из Саратова, Петропавловска, Самары. Железнодорожный вокзал расположен в получасе ходьбы от центрального парка “Абай”.

Междугородние автобусы и маршрутки отправляются с автовокзала “Самал”, который находится в 10 минутах езды от центра города, пешком можно дойти минут за 40.

Что посмотреть в Шымкенте?

Парки

Парк Абая - это большой парк, расположенный в самом центре города. В парке есть ухоженные пешеходные дорожки, сады, кафе и рестораны. А рядом с местным дендропарком можно прокатиться на самом большом колесе обозрения в Казахстане. В Шымкенте для детей также есть зоопарк, цирк и этнопарк "Кен-баба". Кроме того, прогуляться можно в Центральном парке, арке Победы (с памятниками, посвященными участникам Второй мировой войны), парке Металлургов. Из парков подальше от центра есть современный парк "20 лет независимости Казахстана".

Центральная мечеть Шымкента

Это крупнейшая мечеть в Южно-Казахстанской области. Она увенчана массивным белым куполом и высоким минаретом. Мечеть, построенная в 2013 году при поддержке президента ОАЭ, расположена на полпути между центром Шымкента и аэропортом.

В какие музеи Шымкента сходить?

Историко-культурный комплекс “Шымқала” (открыт в 2021 году на территории старого города) - билет стоит 83 рубля;

Музей жертв политических репрессий (2011 год) - вход стоит около 100 рублей;

Историко-краеведческий музей (1920) - стоимость билета - около 80 рублей;

Этнографический музей "Кылует" (2004) - взрослый билет на экскурсию стоит около 400 рублей, перед посещением нужно бронировать;

Художественная галерея “Алтын Орда” - можно заказать экскурсию, взрослый билет - около 200 рублей.

Если хочется увидеть местную заброшку - есть бывший дворец культуры "Фосфорник" в 15-ом микрорайоне Шымкента.

Туркестан

В основном туристы едут в эту часть Казахстана для того, чтобы посетить Туркестан - древний город Великого Шелкового пути, история которого тесно связана с империей Тимуридов. Здесь находится знаменитый мавзолей суфийского мыслителя и поэта Ходжи Ахмеда Ясави. Кроме мавзолея в Туркестане есть и другие исторические объекты, такие как цитадель, окружающая мавзолей, а также подземная мечеть. Остаток времени можно провести в ТРК "Караван-Сарай". Дорога от Шымкента до Туркестана займет чуть более двух часов, можно добраться на поезде, маршрутке или такси.

Сайрам

На территории села Сайрам, где в XII веке родился Ходжи Ахмед Ясави, когда-то находился Испиджаб - один из старейших городов Казахстана, который также был важной частью Великого Шелкового пути. Первое упоминание города китайским путешественником относится к VII веку. В Сайраме можно увидеть несколько древних памятников: мавзолеи Абдель Азиз-баба, Мирали-баба, мавзолей Карашаш Ана и мавзолей Ибрагим Ата - ХVІ-ХVІІ веков, построенный там, где покоится отец Ходжи Ахмеда Ясави.

Сайрам-Угамский природный парк

Если осталось время, стоит посетить Сайрам-Угамский государственный национальный парк - это горный природный заповедник, расположенный к югу от Шымкента, примерно в 70 км. Парк занимает площадь почти 150 тысяч га, здесь можно увидеть горы Западного Тянь-Шаня, леса, реки, озера и уникальные экосистемы. Доступны 10 туристических маршрутов, в том числе пешие, конные и автомобильные.

Аксу-Жабаглинский заповедник

Это старейший природный заповедник Казахстана, здесь можно увидеть северо-западные склоны Тянь-Шаня и красивый каньон реки Аксу. На территории заповедника, который находится в 60 км от Шымкента, есть несколько смотровых площадок. Наиболее зрелищные виды там, где ущелье глубже, но в некоторых наиболее неглубоких местах можно спуститься к самой реке. Попасть сюда можно на собственном или арендованном автомобиле или с туристической группой. Заповедник входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане.

Отрар

Это древнее поселение, расположенное в 120 км от Шымкента, когда-то было важным городом Великого шелкового пути. От Туркестана Отрар находится примерно в 60 км. Первый раз город был уничтожен во время монгольского нашествия в XIII веке, отстроенный заново через пару веков Отрар в XVIII веке был разрушен уже джунгарами. В начале XIX века это место было заброшено из-за засухи, теперь это археологический музей под открытым небом.