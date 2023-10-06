Зачем ехать в Туркестан и что нужно знать перед поездкой?

Туристы едут едут в Шымкент из-за его близости к древнейшему городу Казахстана, через который пролегал Великий Шелковый путь. Туркестан - духовный центр тюркского мира, в XIV веке город был частью Империи Тимуридов. Расскажем, как добраться до Туркестана, чем город знаменит, что там посмотреть и когда туда ехать.

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Чем интересен Туркестан?

История Туркестана уходит в далекое прошлое, к первым векам нашей эры. К X веку было известно название поселения Шавгар. В средние века на территории Туркестана располагался город-крепость Ясы, который к XII веку превратился в исламский религиозный центр под руководством исламский проповедника и философа, суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясави. А название города Туркестан используется с XVI века. Помимо своего религиозного значения, Туркестан был важным торговым центром Великого Шелкового пути.

В Туркестане находится мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави - самый первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Казахстана. Этот архитектурный шедевр XIV века дает представление об исламском искусстве и культуре Центральной Азии. Ясави сыграл огромную роль в распространении ислама в Средней Азии, его мавзолей ежегодно привлекает тысячи паломников.

Туркестан более консервативен, чем такие крупные города, как Шымкент или Алматы, поэтому здесь стоит одеваться скромнее, тем более в местах, связанных с религией.

Где находится Туркестан?

Город Туркестан расположен на юге Казахстана. Пять лет назад была образована Туркестанская область, центром которой он стал. Ближайший крупный город - Шымкент, их разделяет 170 км. От Алматы город отделяет более 800 км. Расстояние до самой длинной реки Средней Азии Сырдарьи - около 30 км.

Когда лучше ехать в Туркестан?

Самое удачное время для посещения Туркестана - с апреля по май и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода не слишком жаркая и не слишком холодная, а как раз подходящая для осмотра достопримечательностей. Если обязательно выбирать летний месяц, то июнь или август, дневная температура воздуха в среднем составляет +34 °C, но в августе еще жарче, а местность в Туркестане пустынная, поэтому тени мало.

Сколько времени нужно на посещение Туркестана?

Чтобы осмотреть все туристические достопримечательности Туркестана, понадобится от 3 до 5 часов в зависимости от того, как много времени проводить в каждой локации. На ночь можно остановиться как в Шымкенте - самом крупном городе Казахстана, чтобы посетить Туркестан в качестве однодневной поездки, так и в самом Туркестане.

Как добраться до Туркестана?

Добраться из Шымкента в Туркестан можно с автовокзала "Самал" на маршрутке. Маршрутки отправляются примерно раз в полчаса, билет стоит около 1500 тенге (320 рублей). Дорога до Туркестана в одну сторону занимает примерно 2,5 часа. Выйти нужно у мавзолея. Маршрутка обратно в Шымкент отправляется с автостанции "Мерей".

В среднем за 3-4 часа из Шымкента в Туркестан можно доехать на поезде. Билеты стоят от 2500 тенге. Из Астаны и Алматы до Шымкента можно добраться на ночном поезде за 10-16 часов или долететь на самолете за 1-2 часа.

Туркестан также связан прямыми поездами с Кызылордой (4-6 часов), Алматы (13-20 часов), Актобе (от 19 часов), Астаной (около суток), Атырау (сутки или больше), Актау (более суток) и Уральском (более суток). Есть и автобусы дальнего следования до большинства этих направлений.

Что посмотреть в Туркестане?

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Посещение мавзолея - это главная причина, по которой туристы приезжают в Туркестан. Ходжа Ахмед Ясави родился в начале XII века селе Сайрам, которое сейчас входит в Шымкент. Он был учеником исламского богослова Юсуфа Хамдани.

После смерти Ясави в 1166 году его могила стала местом паломничества местных суфийских мусульман. на месте погребения по приказу Тамерлана был построен величественный мавзолей. Но после смерти полководца в 1405 году строительство было остановлено, в результате некоторые части здания остались незавершенными.

Массивный купол мавзолея бирюзового цвета диаметром 22 метра - один из крупнейших в Центральной Азии. Фасады мавзолея также покрыты мозаичной плиткой в виде геометрических узоров преимущественно синего и бирюзового цвета.

Рядом с мавзолеем Ясави находится мавзолей Рабии Султан Бегим - правнучки Тамерлана - XV века.

Вход в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави стоит 200 тенге для жителей Казахстана, 300 - для жителей ближнего зарубежья и 500 тенге для дальнего.

Часы работы: с 9:00 до 19:00 каждый день. На момент октября 2023 года в мавзолее идут реставрационные работы и не все помещения можно посмотреть внутри.

Подземная мечеть

Подземная мечеть - еще одна интересная туристическая достопримечательность, которую стоит посетить в Туркестане. Расположенная недалеко от двух мавзолеев мечеть интересна уникальным архитектурным дизайном, поскольку она частично построена под землей. Вход в мечеть осуществляется по лестнице, ведущей вниз.

Внутри можно увидеть молитвенный зал с высокими потолками и колоннами, украшенный декоративными элементами, в том числе каллиграфией и геометрическими узорами. Вход в подземную мечеть, включая посещение небольшого музея древних бань неподалеку, стоит столько же сколько и посещение мавзолея. Мечеть открыта с 9:00 до 18:00 каждый день.

Мавзолей и подземная мечеть находятся на территории заповедника-музея “Азрет-Султан”. В него также входят городище Культобе, суфийский центр, Жума-мечеть и множество других мавзолеев, а также фортификационные сооружения и средневековая застройка.

Комплекс "Караван-Сарай"

В отличие от древних строений Туркестана, Караван Сарай представляет собой огромный современный торгово-развлекательный комплекс. Караван Сарай, открытый в 2021 году, принимает посетителей с 10:00 до 22:00 каждый день

Не так далеко от Туркестана находятся Сайрам-Угамский национальный парк и Аксу-Жабаглинский заповедник. А в примерно 40 км к северу от Туркестана можно увидеть средневековое городище Сауран.

Сырдарья-Туркестанский государственный региональный природный парк

Восточная баня XVI века