Вестник Кавказа

В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах

В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "КазАвтоЖол" рассказали на каких дорогах в Казахстане ограничено движение из-за неблагоприятных погодных условий.

В Казахстане из-за сильных снегопадов ограничено движение на дорогах. Ограничительные меры введены в двух регионах республики, поведали в "КазАвтоЖол" . 

Сообщается, что снизить скорость придется на трассе "Кандыагаш-Иргиз" в Актюбинской области. Работы по уборке снега ведутся с 3 по 92 км дороги. 

Также притормозить автолюбителям придется в Костанайской области. Транспортные ограничения действуют в нейтральной зоне вблизи российско-казахстанской границы (село Мариновка). 

Отмечается, что в работах по ликвидации последствий непогоды участвуют более 2 тыс человек, задействовано свыше 700 единиц техники.

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