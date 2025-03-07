В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах

В "КазАвтоЖол" рассказали на каких дорогах в Казахстане ограничено движение из-за неблагоприятных погодных условий.

В Казахстане из-за сильных снегопадов ограничено движение на дорогах. Ограничительные меры введены в двух регионах республики, поведали в "КазАвтоЖол" .

Сообщается, что снизить скорость придется на трассе "Кандыагаш-Иргиз" в Актюбинской области. Работы по уборке снега ведутся с 3 по 92 км дороги.

Также притормозить автолюбителям придется в Костанайской области. Транспортные ограничения действуют в нейтральной зоне вблизи российско-казахстанской границы (село Мариновка).

Отмечается, что в работах по ликвидации последствий непогоды участвуют более 2 тыс человек, задействовано свыше 700 единиц техники.