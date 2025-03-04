Вестник Кавказа

В Казахстане ограничили движение транспорта в ряде регионов

Автодорога в степи
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Автомобильное движение ограничили из-за непогоды в ряде областей Казахстана.

В Казахстане временно ограничили движение автотранспорта в нескольких регионах, передали в организации  "КазАвтоЖол", которая отвечает за эксплуатацию дорог. 

Ограничения введены в Акмолинской области на трассе  "Астана – Атбасар – граница РФ". Снизить скорость придётся на участке от 856 до 917 км. 

Также введены ограничения на участке дороги "Астана – граница РФ" от 795 до 856 км в Северо-Казахстанской области. 

Скорость также придется снизить на дороге "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" в Костанайской области. 

В Улытауской области движение автотранспорта ограничено на участке трассы "Жезказган – Петропавловск". 

В Восточно-Казахстанская область ограничения действуют на участке трассы "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи". 

Отмечается, что на автодорогах работают почти 2 тыс специалистов, которые разбирают снежные завалы.

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