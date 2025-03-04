В Казахстане ограничили движение транспорта в ряде регионов

В Казахстане временно ограничили движение автотранспорта в нескольких регионах, передали в организации "КазАвтоЖол", которая отвечает за эксплуатацию дорог.
Ограничения введены в Акмолинской области на трассе "Астана – Атбасар – граница РФ". Снизить скорость придётся на участке от 856 до 917 км.
Также введены ограничения на участке дороги "Астана – граница РФ" от 795 до 856 км в Северо-Казахстанской области.
Скорость также придется снизить на дороге "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" в Костанайской области.
В Улытауской области движение автотранспорта ограничено на участке трассы "Жезказган – Петропавловск".
В Восточно-Казахстанская область ограничения действуют на участке трассы "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи".
Отмечается, что на автодорогах работают почти 2 тыс специалистов, которые разбирают снежные завалы.