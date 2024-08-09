Казахстан на время Новруза закрывает границу с Китаем

На время празднования Новруз-байрама в Казахстане будут закрыты автомобильные таможенные пункты пропуска на границе с КНР, сообщили сегодня в ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сегодня напомнила о том, что на время празднования праздника Новруз в Казахстане будет закрыт казахстанско-китайский участок таможенной границы, однако железнодорожные пункты пропуска будут работать в прежнем режиме.

С 21 по 23 марта для большегрузов, следующих между Казахстаном и Китаем, не будут работать таможенные пункты пропуска в Бахты (область Абай), Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область), Достык и Нур Жолы (область Жетысу) а также Кольжат (Алматинская область), передает Sputnik Казахстан.

Железнодорожные пункты пропуска Достык и Алтынколь в Жетысуской области на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС в этот период будут работать в штатном круглосуточном режиме.