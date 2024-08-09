Вестник Кавказа

Казахстан на время Новруза закрывает границу с Китаем

Казахстан на время Новруза закрывает границу с Китаем
© Фото: Росгранстрой
На время празднования Новруз-байрама в Казахстане будут закрыты автомобильные таможенные пункты пропуска на границе с КНР, сообщили сегодня в ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сегодня напомнила о том, что на время празднования праздника Новруз в Казахстане будет закрыт казахстанско-китайский участок таможенной границы, однако железнодорожные пункты пропуска будут работать в прежнем режиме.

С 21 по 23 марта для большегрузов, следующих между Казахстаном и Китаем, не будут работать таможенные пункты пропуска в Бахты (область Абай), Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область), Достык и Нур Жолы (область Жетысу) а также Кольжат (Алматинская область), передает Sputnik Казахстан.

Железнодорожные пункты пропуска Достык и Алтынколь в Жетысуской области на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС в этот период будут работать в штатном круглосуточном режиме.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1520 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МИД Армении об открытии КПП &quot;Маргара&quot;: изменений нет

МИД Армении об открытии КПП "Маргара": изменений нет

Верхний Ларс сегодня закрыт для грузовиков

Верхний Ларс сегодня закрыт для грузовиков

Как изменится пункт пропуска на границе с Абхазией к лету?

Как изменится пункт пропуска на границе с Абхазией к лету?

Пункт пропуска с Абхазией начинают реконструировать в Сочи

Пункт пропуска с Абхазией начинают реконструировать в Сочи

В Казахстане перенесли сроки ремонта пунктов пропуска на границе с Россией

В Казахстане перенесли сроки ремонта пунктов пропуска на границе с Россией

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе

Верхний Ларс открыли после ремонта

Верхний Ларс открыли после ремонта

Воздушный пункт пропуска откроется в Сухумском аэропорту

Воздушный пункт пропуска откроется в Сухумском аэропорту

Пропускная способность пунктов на границе с Казахстаном утроится

Пропускная способность пунктов на границе с Казахстаном утроится

Верхний Ларс на сегодня: пробка достигла почти 5 тыс фур

Верхний Ларс на сегодня: пробка достигла почти 5 тыс фур

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы