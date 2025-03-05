Древняя крепость Дара: наследие Месопотамии в Турции

Расположенная на севере Месопотамии крепость Дара когда-то была оживленным византийским пограничным городом, игравшим ключевую роль в сражениях. Расскажем, где находится Дара, когда и кем город был основан, чем известен, как туда добраться и что там посмотреть.

Дара - важный исторический и археологический памятник: основанный как военный форпост Византии город когда-то считался самой восточной крепостью империи.

Где находится Дара?

Руины крепости расположены у подножья плато Тур-Абдин на территории села Огуз в провинции Мардин на юго-востоке Турции. От центра города Мардин Дара находится на расстоянии 32 км, а от Диярбакыра - 125 км.

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Когда и кем была основана крепость Дара?

Крепость Дара построили по велению византийского императора Анастасия I в начале VI века н.э., поэтому город еще называют Анастасиополис. Однако город возник не на пустом месте, изначально здесь было небольшое поселение, названное в честь персидского царя Дария III.

Необходимость построить крепость возникла в 505 году, место было выбрано всего в 5 км от границы с Персией. Новый город стоял на трех холмах и включал такие постройки как цитадель, огромные склады, общественная баня и водные цистерны. Впоследствии город перестроил другой византийский император Юстиниан I, переименовав его в Юстиниана Нова, но новое название не прижилось.

С середины III века до н. э. до I века до н. э. Дара переходила из рук в руки между Парфянским и Селевкидским царствами, в VI-VII веках - между персами и византийцами, а в X-XI веках - между византийцами и сельджуками.

Чем известна крепость Дара?

Византийский город-крепость Дара занимает особое место в истории благодаря стратегическому военному значению в византийский период. В городе были сложные системы водоснабжения и впечатляющие цистерны, но самая интересная достопримечательность Дары - это некрополь, заполненный высеченными в скале гробницами.

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Как добраться до крепости Дара?

До руин Дары удобнее всего добираться из города Мардин, связанный внутренними автобусными и авиарейсами с остальными частями Турции. Из Мардина до крепости можно доехать на такси или долмуше, поездка обычно занимает примерно полчаса.

Если ехать из Мардина на собственном или арендованном транспорте, стоит заехать по пути в ассирийский монастырь Дейрулзафаран (Мор Хананьо или шафрановый). Кроме того, есть экскурсии, посвященные наследию Месопотамии, где возят по этим местам.

Что нужно знать о посещении Дары?

За посещение руин Дары платить не нужно, это бесплатно;

Часы работы объектов на территории древнего города: с 8:00 до 17:00 (летом дольше);

По понедельникам ряд объектов Дары закрыт;

Долмуши по воскресеньям в сторону Дары обычно не ходят, в остальные дни отправляется одна маршрутка в день;

Около Дары есть небольшие кафе.

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Что посмотреть в Даре?

Некрополь. Состоящий из скальных гробниц некрополь - это наиболее впечатляющая часть города. Эти захоронения датируются периодом от VI до XIV веков, а некоторые гробницы украшены рельефами и надписями. Некрополь расположен за стенами города слева от дороги.

Цистерны. Цистерны, похожие на знаменитую стамбульскую Цистерну Базилика, были построены для хранения воды, чтобы снабжать жителей города во время осад. Объем и высота стен этих подземных хранилищ действительно впечатляют. Одна из цистерн Дары была обнаружена под домом совершенно случайно. В прошлом году был найден 30-метровый участок канала, по которому подавалась питьевая вода в город.

Кроме того, в Даре можно увидеть крепостные стены, агору, руины церкви и здания с сохранившейся мозаикой. Интересно и то, что город пока что раскопан археологами только на примерно 10%, поэтому периодически происходят новые открытия.