Аксу-Джабаглы: что нужно знать о посещении старейшего заповедника Казахстана

Аксу-Джабаглы - место, где кончаются протяженные казахские степи и начинаются горы. Походные тропы, водопады, каньоны и цветение диких тюльпанов привлекают туристов, но посещение заповедника требует определенного планирования. Расскажем, где находится Аксу-Джабаглинский заповедник, как туда добраться, когда это стоит делать и что там посмотреть.

На этой неделе были внесены изменения в законодательные акты по вопросам особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Казахстана. В некоторых СМИ информацию о нововведениях поняли не так, указав, что плата за посещение национальных парков и заповедников республики взиматься не будет. Позже на сайте правительства вышло разъяснение, что плата за пользование услугами ООПТ останется, просто теперь не будет направляться в республиканский бюджет, а пойдет на нужды самих национальных парков и заповедников.

Большинство туристов едет на юг Казахстана, чтобы посетить древний город Великого Шелкового пути Туркестан с мавзолеем Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, но эта часть страны славится не только историей, но и невероятной природой. Именно около Шымкента находятся лучшие национальные парки Казахстана, где можно увидеть дикие тюльпаны - Аксу-Джабаглы и Сайрам-Угам.

Где находится Аксу-Джабаглинский заповедник?

Аксу-Джабаглинский заповедник находится на юге Казахстана на территории Туркестанской и Жамбылской областей. Национальный парк лежит у Таласского Алатау - горного хребта Западного Тянь-Шаня. Аксу-Джабаглинский заповедник - это старейший национальный парк Казахстана, он входит в список казахских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный недалеко от южной столицы Шымкента, Аксу-Жабаглы известен весенним цветением диких тюльпанов. Это также популярное место для наблюдения за птицами, фауна здесь тоже очень богатая, включая представителей Красной книги.

Как добраться до Аксу-Джабаглинского заповедника?

Большинство туристов приезжают в Аксу-Джабаглы из Шымкента, поскольку это ближайший к заповеднику крупный город. Есть несколько вариантов как добраться до Аксу-Джабаглинского заповедника из Шымкента. Сначала нужно доехать до Жабаглы - ближайшего к заповеднику села, где можно организовать проживание и экскурсии.

Прямая маршрутка из Шымкента в Жабаглы существует, но ходит она не каждый день, а скорее по требованию с вокзала Айна (отправление обычно с 9 до 11 утра). Более надежным вариантом будет сначала доехать на автобусе до села Тюлькубас за полтора часа, откуда точно ходят маршрутки до села Жабаглы (ехать 20 минут). Дорога с пересадкой займет примерно 2 часа. Вместо Тюлькубаса можно доехать через село Тураркент, по времени и деньгам будет то же самое.

Кроме того можно доехать из Шымкента до Тюлькубаса на поезде, но это будет в среднем немного дольше, чем на маршрутке. Продолжительность поездки от 1,5 часов до 2 часов 13 минут. В Тюлькубасе также останавливаются поезда, следующие из Алматы, Астаны, Караганды, так что из этих городов тоже можно добраться в заповедник.

Также можно заказать трансфер от гостевого дома в Тюлькубас, Тураркент или даже Шымкент. как для дорога туда, так и обратно.

Как посетить Аксу-Джабаглинский заповедник?

На территории национального парка туристов должен сопровождать гид или смотритель. Организовать посещение можно через администрацию парка или туристическую фирму, которая сама договаривается с администрацией. Обычно заявку нужно отправлять за 2 недели до посещения, чтобы ее успели согласовать, но можно попробовать хотя бы за несколько дней.

В селе Жабаглы есть несколько гостевых домов и турбаз. Одна из самых популярных турбаз, расположенных на границе заповедника, называется "Руслан" с размещением как в номерах, так и в юртах. Рядом с ней есть еще одна популярная турбаза "Аксу Жабаглы".

Что посмотреть в Аксу-Джабаглинском заповеднике?

В этом национальном парке сопровождающий гид обязателен. Однако вдоль границ парк также есть пешеходные маршруты, так что в целом можно увидеть местную природу, не заходя в заповедник. Хотя конечно все самое интересное находится в его пределах.

Большинство походов длятся один-два дня и проходят через такие достопримечательности, как каньон Аксу с глубиной до 500 метров, водопады Кши-Каинды и наскальные рисунки Каскабулака. Но есть маршруты и для более длинных походов. Туристы смотрят ущелья Талдыбулак, Жетымсай и Коксай, урочище Улькен-Каинды и ледниковый хребет Бугулутор. Через заповедник протекают две основные реки - Аксу и Жабаглы, а самый высокий пик называется Сайрам (более 4200 м).

Чем заняться в Аксу-Джабаглы?

Пеший тур с гидом - поскольку сопровождение остается обязательным условием для посещения заповедника, самым бюджетным вариантом будет пешая прогулка с гидом по одному из выбранных маршрутов;

Джип-туры - еще один популярный вид экскурсии в заповеднике, хотя и недешевое;

Конный тур - лошади занимают центральное место в казахской культуре, и Аксу-Джабаглы - это одно из лучших мест для верховой езды в стране.

Когда ехать в Аксу-Жабаглы?

Лучшее время для посещения Аксу-Джабаглинского заповедника - это конец апреля и май, когда здесь цветут дикие тюльпаны. Однако и в другие месяцы природа здесь прекрасна. Но поскольку зимой выпадает снег, многие дороги, ведущие в Аксу-Джабаглы, закрыты до конца марта. В целом сезон посещений Аксу-Джабаглы туристами длится с апреля по октябрь. Весной и в начале лета пейзажи здесь особенно яркие, а в начале осени становится прохладнее, а число туристов снижается.