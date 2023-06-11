Куда поехать в Казахстане: самые красивые национальные парки

В Казахстане много заповедников и национальных парков. Хотя среди них есть отдаленные, большинство национальных парков находятся не так далеко от крупных городов, поэтому туристы их могут посетить во время путешествия в страну. Расскажем о самых красивых национальных парках Казахстана около Алматы, Астаны, Караганды, Шымкента и Усть-Каменогорска.

Лучшие национальные парки около Алматы

В окрестностях Алматы расположены одни из самых красивых национальных парков Казахстана. К сожалению, не ко всем из них можно добраться на общественном транспорте. Удобнее добираться на собственных или арендованных автомобилях, но в эти места также организуют однодневные экскурсии и туристические походы.

Иле-Алатауский национальный парк

Иле-Алатауский национальный парк - один из самых доступных национальных парков Казахстана. Он расположен к югу от Алматы на склоне Заилийского Алатау и включает в себя Большое Алматинское озеро, Тургенское ущелье с водопадами и сакские захоронения. Парк начинается уже в 20 минутах езды от Алматы, до озера ехать чуть больше часа. На территории национального парка находятся такие популярные места как горнолыжный курорт Чимбулак и каток Медео. До Медео легко добраться на автобусе № 12 из Алматы, оттуда есть несколько пешеходных маршрутов. Чтобы добраться до Большого Алматинского озера, можно взять такси или присоединиться к экскурсии, а для посещения Тургенского ущелья понадобится собственный транспорт.

Чарынский национальный парк

Чарынский национальный парк, образованный 20 лет назад, привлекает туристов главным образом Чарынским каньоном, тянущимся через Алматинскую область Казахстана десятки километров. Конечно туристов интересует не каньон полностью, а самые красивые его точки, например в некоторых местах высота скал достигает 300 метров. Доступны верхняя и нижняя тропа общей протяженностью 3,5 км.

Скальные образования красновато-охристых оттенков, образовавшиеся в результате эрозии вдоль реки Чарын, называют "Долиной замков". Чарынский каньон находится примерно в 190 км от Алматы. На маршрутке, которая едет в Кеген, можно доехать до поворота на Чарынский каньон, но оттуда придется идти 12 км пешком, поэтому обычно добираются на автомобилях или с турами.

Алтын-Эмель

Одним из красивейших национальных парков Казахстана называют национальный парк Алтын Эмель. Эта обширная территория, расположенная в 250 км к северу от Алматы, включает в себя горные хребты, вулканические скальные образования, древние петроглифы, некрополь VIII-III веков до н.э. и поющий песчаный бархан. Алтын Эмель сочетает в себе историю и природу, а разнообразие ландшафтов здесь впечатляет.

Добраться до национального парка Алтын Эмель на общественном транспорте нельзя, поэтому ехать нужно либо с туром, либо с машиной. Автостоп - тоже плохой вариант, поскольку территория парка огромна. Чаще всего в парк въезжают со стороны севера в районе Басши, чтобы посмотреть поющий бархан и меловые горы Актау. Въезд на западе в районе Шенгельды менее популярный, туда едут, чтобы увидеть петроглифы Тайгак раннего железного века и Бесшатырский курган.

Жемчужиной национального парка "Кольсайские озера" остаются три Кольсайских озера и озеро Каинды. На самом деле лишь малая часть национального парка открыта для туристов, чтобы сохранить уникальную флору и фауну (более 700 видов растений и 200 видов животных).

Парк "Кольсайские озера" находится в Алматинской области, примерно в 300 км от Алматы. Сюда стоит ехать с остановкой в Саты, признанной лучшей деревней Казахстана. За полчаса оттуда можно доехать на такси до первого Кольсайского озера. От нижнего озера ко второму озеру ведет живописная тропа длиной около 9 км. Пользуются популярностью туристические поездки на выходные с посещением как озер, так и Чарынского каньона.

Лучшие национальные парки около Астаны

© Фото: Игорь Лепёхин

Национальный парк Бурабай

Недалеко от Астаны находятся интересные скальные образования Национального парка Бурабай. Это один из самых популярных национальных парков северного Казахстана благодаря разнообразию растений и озеро Боровое (Бурабай). Летом жители Астаны массово приезжают на пляжи озера, чтобы купаться и загорать. У Борового есть и лечебный курорт, доступны гостиницы отели разного класса. Это место также понравится любителям пеших прогулок, в том числе доступна получасовая тропа до смотровой площадки на горе Болектау.

Парк расположен на территории Акмолинской области примерно в 250 км к северу от Астаны. На машине до национального парка Бурабай ехать 3 часа. Удобнее всего добираться до ж/д станции Курорт-Боровое на поезде за 2,5 часа, а затем на маршрутке до Борового. С 14 июня эти поезда будут ходить почти каждый день кроме вторника и четверга. На маршрутке до Борового из Астаны тоже можно доехать.

Баянаульский национальный парк

Баянаул был первым национальным парком Казахстана, основанным почти 30 лет назад. Парк расположен в Павлодарской области к востоку от Астаны, примерно в 400 км. В Баянаульском национальном парке есть три крупных озера, скалы причудливой формы и пещера Коныр-Аулие. Баянаульский национальный парк находится между Астаной и Павлодаром, но ближе к последнему (230 км, более 2 часов на машине). До Экибастуза можно доехать на поезде из Астаны и Павлодара, дальше до Баянаула можно доехать на маршрутке за менее чем 2 часа. Из Караганды до Баянаула также можно доехать на машине за 3,5 часа (250 км).

Лучшие национальные парки около Шымкента

© Фото: Игорь Лепёхин

Аксу-Джабаглинский заповедник

Аксу-Джабаглинский заповедник был первым заповедником страны, он включен в список ЮНЕСКО. Заповедник, расположенный в Туркестанской и Жамбыльской областях, граничит с Чимганскими горами в Узбекистане и отдаленными уголками восточного Кыргызстана. Главная точка притяжения для туристов - это каньон Аксу. Весной по всему Аксу-Джабаглинскому заповеднику цветут дикие тюльпаны.

Добираться сюда нужно через село Жабаглы, расположенное в 100 км от Шымкента. Из Шымкента можно доехать на поезде или маршрутке до села Тюлькубас, маршрутки есть и до Тураркента, из этих сел ходят маршрутки до Жабаглы. Бывают и прямые маршрутки из Шымкента до Жабаглы, но расписание у них нестабильное. Посещать заповедник лучше с экскурсией или гидом, есть визит-центр для туристов.

Сайрам-Угамский национальный парк

Сайрам-Угамский национальный парк расположен рядом с Аксу-Джабаглинский заповедником, но ему уделяют гораздо меньше внимания, хотя пейзажи там такие же красивые. Сайрам-Угамский национальный парк относится к Туркестанской области и к Шымкенту он находится ближе - около 70 км, 1,5 часа на машине. С долин открываются прекрасные виды на пик Сайрамский (более 4 км высотой), есть озера, скалы Кырыккыз, водопад, ущелья и петроглифы у реки Сазаната. Из Шымкента до села Ленгер можно доехать на маршрутке до сел Ленгер, Диханкол, Каскасу и Тонкерис, где можно остановиться в гостевых домах. В нацпарке более 10 туристических маршрутов.

Каркаралинский национальный парк - из Караганды

Каркаралинский национальный парк находится в Карагандинской области, примерно в 230 км от Караганды у подножья Каркаралинских гор. Недалеко находятся и Кентские горы с археологическими памятниками бронзового и железного веков, а также руинами дворца Кызыл-Кент XVII века. Из Караганды ходят автобусы и маршрутки до города Каркаралинск, откуда уже проложены пешеходные тропы в парк, в том числе к озерам. Но для изучения Кентских гор нужен транспорт или экскурсионное сопровождение.

Катон-Карагайский национальный парк - из Усть-Каменогорска

Катон-Карагайский национальный парк - это крупнейший национальный парк Казахстана. Он расположен в Восточно-Казахстанской области рядом с российско-китайской границей. На автомобиле от Усть-Каменогорска можно доехать до села Катон-Карагай за 4,5 часа (350 км). Автобус с автовокзала Усть-Каменогорска сюда тоже идет, отправление в 8:10. В Катон-Карагае получают пропуск на посещение охраняемых территорий. Поездка в казахский Алтай - это путешествие в дикую природу со степями, тайгой, лесами, альпийскими лугами и заснеженными горными вершинами: озеро Маркаколь, гора Белуха, Рахмановские ключи, Берельские курганы.