Вестник Кавказа

Критерии для стран-партнеров определили в БРИКС

саммит БРИКС в Казани
© Фото: сайт саммита БРИКС в России
В БРИКС согласовали параметры для дальнейшего расширения группы. В число потенциальных партнеров вошли почти полтора десятка стран.

Страны БРИКС достигли договоренности о критериях для стран-партнеров. Об этом поведал 23 октября помощник президента России.

"Объединение договорилось о важных критериях государства-партнера, и дальнейшее расширение БРИКС будет проходить через этот фильтр"

– Юрий Ушаков

Он обратил внимание на то, что на данный момент согласован список из 13 государств, однако пока принято решение не разглашать его.

"Нужно будет с ними проговорить, насколько у них степень готовности подключиться или к полноформатному членству в БРИКС, или в какой-то соответствующей форме"

– представитель Кремля

Напомним, накануне в Казани стартовал саммит БРИКС. Он продлится до 24 октября.

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