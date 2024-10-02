Систему ПВО назвали непреодолимой для беспилотников в Иране

Граждан Ирана заверили, что Исламская Республика сможет справиться с любыми попытками проникнуть в ее воздушное пространство. По словам генерала армии ИРИ, ПВО не дадут вражеским самолетам и беспилотникам сделать это.

Система ПВО в Иране непреодолима не только для самолетов, но и для беспилотников. Такое заявление сделал генерал иранской армии Сиявуш Михандуст.

Он подчеркнул, что самолетам и БПЛА не позволят проникнуть в иранское воздушное пространство, чтобы нанести удар.

"Войска противовоздушной обороны сейчас находятся в такой степени готовности, что ни один летательный аппарат не сможет взлететь с территории другой страны и вторгнуться в пространство Ирана"

– генерал армии

Михандуст также рассказал, готова ли армия Исламской Республики к отражению ракетных атак. Он уточнил, что страна обладает мощной системой ПРО, которую моментально можно привести в действие при необходимости.