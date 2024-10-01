Вестник Кавказа

Командующий спецназом КСИР Исмаил Каани появился на публике

Командующий спецназом КСИР Исмаил Каани появился на публике
© Фото: IRNA
Командующий спецназом Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани, которого уже "похоронили" западные СМИ, сегодня утром принял участие в церемонии в аэропорту Мехрабад.

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-майор Исмаил Каани сегодня утром впервые после долгого перерыва появился на публике, приняв участие в церемонии возвращения на родину из Ливана тела своего сослуживца Аббаса Нилфорушана, сообщило агентство иранское информационное агентство IRNA.

Церемония прошла в тегеранском аэропорту Мехрабад – на ней также присутствовали коллеги и члены семьи покойного.

Напомним, ранее его заместитель Ирадж Масджеди опроверг информацию об убийстве командира спецназа "Аль-Кудс" КСИР Исмаила Каани, завив, что она не соответствует действительности, подчеркнув, что с ним все в порядке - он здоров и занимается работой.

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