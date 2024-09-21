Убийство командира сил спецназначения КСИР опровергли в Иране

В КСИР назвали ложной информацию о гибели командира сил спецназначения КСИР. По данным СМИ, он уже продолжительное время не выходит на связь.

Информация об убийстве командира спецназа "Аль-Кудс" КСИР Исмаила Каани не соответствует действительности. Об этом сообщил 7 октября его заместитель.

Ирадж Масджеди заметил, что с ним сейчас все в порядке.

"Многие из нас задаются вопросом, что случилось с генералом Каани. Он здоров и занимается работой. Некоторые просят сделать заявление. Зачем? В этом нет необходимости"

– представитель КСИР

Ранее сообщалось, что связь с командиром спецназа пропала после ударов, совершенных Израилем по Бейруту на минувшей неделе.



