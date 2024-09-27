Вестник Кавказа

Глава Минобороны Израиля дал предупреждение Ирану

Йоав Галант
© Фото: соцсети Йоава Галанта
Израильский министр обороны обратился с советом к Ирану. По его словам, ИРИ нужно оценить последствия возможной израильской атаки, прежде чем совершать еще одно нападение.

Глава Минобороны Израиля дал рекомендацию Ирану. В ходе посещения авиабазы Неватим Йоав Галант подчеркнул, что Исламской Республике следует посмотреть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если ИРИ собирается еще раз атаковать еврейское государство.

Израильский министр также добавил, что в ходе недавней атаки не были затронуты возможности ВВС страны.

"Ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы, и нет никаких сбоев в наших операциях. Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте"

– Йоав Галант

Он акцентировал внимание на том, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении.

Глава ведомства также прокомментировал возможность ответного удара по Ирану. По его словам, он будет дан в соответствии с выбранным способом, в подходящем месте и в подходящее время.

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