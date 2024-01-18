Вестник Кавказа

Командира КСИР убили в Иране

Командира КСИР убили в Иране
В провинции Систан и Белуджистан произошел теракт. Погибли четверо, включая командира КСИР и главы городского совета.

В иранской провинции Систан и Белуджстан произошел теракт, сообщил глава района Никшехр Моджиб Гасани.

Инцидент случился в городе Бент после мероприятия в одной из средних городских школ. Жертвами атаки стали 4 человека, включая районного командира КСИР и председателя горсовета.

Руководитель района добавил, что, помимо четверых погибших, еще двое получили ранения. Он заявил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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