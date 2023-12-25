Белуджистан: что это, при чем тут Пакистан и Иран, кто такие белуджи?

Белуджистан – это историческая область в Иране (Систан и Белуджистан), Пакистане (Белуджистан) и Афганистане (Кандагар, Гильменд). Какова ее история, какая там война и что за народ белуджи?

Область Белуджистан находится на юго-востоке Иранского нагорья. Она располагается на территории трех стран: Ирана, Пакистана и Афганистана. В Белуджистане живет большая часть представителей народа белуджи.

Белуджистан – что это такое?

Белуджистан – это историческая область, расположенная в юго-восточной части Иранского нагорья, то есть на стыке Ближнего Востока и Индостана.

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Территория омывается водами Индийского океана. Протяженность побережья Аравийского моря в пределах исторического Белуджистана составляет не менее 1,5 тыс км. Область представляет собой редкозаселенную пустыню.

История

Область во времена Древнего мира была известна как Гедросия. Она упоминалась при описании походов Александра Македонского и плавания его сподвижника Неарха, то есть в IV веке до н.э.

В последующем на территории области существовали такие государства, как:

Султанат Ланго;

Ханство Калат;

Ханство Харан;

Ханство Лас Бела;

Ханство Макран;

Союз государств Белуджистана.

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Надо сказать, что история области неразрывно связана с колониальной политикой Британии в Индии. В период с 1876 по 1891 год на ее территории была сформирована провинция Белуджистан. В том же XIX веке в результате военных действий провинция оказалась на территории трех стран: Британской Индии, Ирана и Афганистана.

После раздела Британской Индии в 1947 году Белуджистан и оказался в независимом Пакистане.

При этом образование Пакистана стало одним из поводов для начала борьбы белуджей за независимость. Конфликт, разразившийся в 1948 году, не разрешен до настоящего времени, а события января 2024 года – это его отголоски.

Какие страны охватывает Белуджистан?

На сегодняшний день область фактически разделена на провинции, которые входят в состав следующих стран:

Пакистан – провинция Белуджистан;

Иран – провинция Систан и Белуджистан;

Афганистан – Гильменд, Кандагар.

© Фото: U.S. Central Intelligence Agency, Public domain

Провинция Белуджистан в Пакистане

Пакистанская провинция Белуджистан расположена на западе страны на границе с Ираном. Население всей провинции составляет более 7 млн человек. Административный центр – город Кветта.

Провинция несколько раз страдала от землетрясений. Самое разрушительное постигло регион в 1935 году, когда в результате подземных толчков погибло около 20 тыс человек.

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В 2011 году в пакистанском Белуджистане произошло мощное наводнение. Жертвами той трагедии стали три человека.

Одной из основных проблем провинции для властей Пакистана остается сепаратизм. Из крупных военных формирований в Белуджистане действуют Освободительная армия Белуджистана и Джундалла.

Систан и Белуджистан в Иране

Провинция Систан и Белуджистан находится на юго-востоке Ирана в приграничном с Пакистаном и Афганистаном районе. Население провинции – порядка 2,5 млн человек. Административный центр – город Захедан.

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Иранская провинция, как и пакистанская, страдает от сепаратизма со стороны белуджей. На ее территории действует организация Джундалла, несущая ответственность за ряд терактов.

Кандагар и Гильменд в Афганистане

Афганская провинция Кандагар расположена в южной части страны между провинциями Гельменд, Урузган и Забул. Большую ее часть занимает Баквийская пустыня. Население – более миллиона человек.

© Фото: Dean Winslow, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Административный центр -– Кандагар, второй по численности город в Афганистане. Известен как оплот "Талибана" (движение запрещено в РФ) в 90-е годы ХХ века. После свержения режима талибов в начале XXI века провинция была самым небезопасным районом страны. После ухода американских войск Кандагар снова перешел под его контроль.

Отметим, что провинция и город Кандагар навсегда остались в памяти ветеранов военных действий СССР в Афганистане 1979-1989 годов.

Провинция Гильменд в Афганистане – самая крупная по площади провинция в стране (58,5 тыс кв км). На юге граничит с Пакистаном. Население – 869,6 тыс человек.

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Гильменд также был одним из оплотов талибов в 90-е годы, позже здесь проходили ожесточенные бои США и их союзников с талибами.

Кроме того, провинция известна как крупнейший производитель опиума.

Белуджи – какой это народ?

Белуджи – иранский народ с кочевым образом жизни, говорящий на языке северо-западной подгруппы иранской группы языков.

Численность белуджи может достигать 11 млн человек. Они расселены по юго-восточной части Иранского нагорья, большая их часть проживает в пакистанском Белуджистане, иранском Систане и Белуджистане, а также на юге Афганистана. При этом немало белуджей живет в Омане, ОАЭ, Туркменистане и Кувейте.

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Белуджи исповедуют ислам ханафитского масхаба, поэтому конфликт, вспыхнувший в 1948 году, имеет и этноконфессиональный оттенок: белуджи Ирана подвергаются дискриминации в Иране, в то время как в Пакистане они терроризируют шиитов-хазарейцев, которые в этом регионе являются меньшинством.

Конфликт Ирана и Пакистана 2024

В ночь на 16 января КСИР Ирана нанес ракетные удары по штабу террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Белуджистан. Исламабад осудил атаку Тегерана, предупредив Иран о серьезных последствиях.

В Тегеране заявили, что атака КСИР была направлена исключительно против террористической группировки в пакистанской провинции. Но Исламабад все же решил отозвать своего посла из Ирана.

© Фото: информационное агентство Tasnim

Буквально через сутки с лишним Пакистан совершил свои ракетные удары, но уже по территории Ирана. Взрывы прогремели 18 января в области Сараван провинции Систан и Белуджистан. В результате этой атаки погибли семь человек. Все они были иностранными гражданами.

В МИД Пакистана сообщили, что серия точных ударов наносилась по объектам "антипакистанских группировок" в Иране. В ведомстве добавили, что боевики были уничтожены.