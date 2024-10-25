Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Иран не заставит долго ждать ответа на атаку Израиля, она может произойти до 5 ноября – даты, когда в США намечено проведение очередных президентских выборов, и этот ответ будет довольно болезненным.

Иран не будет оттягивать с ответом на атаку Израиля, он может произойти еще до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября, заявил высокопоставленный официальный представитель ИРИ, сообщает телеканал CNN.

"Ответ Ирана на агрессию Израиля будет… болезненным. Он, вероятно, состоится до дня выборов президента в США"

- телеканал CNN

Конкретная дата готовящейся атаки не называлась – она держится в секрете, как и те объекты, которые будут атакованы КСИР в Израиле, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на субботу, 26 октября, ЦАХАЛ нанес удар по Ирану, атаковав ракетами в том числе космический центр Шахруд в иранской провинции Семнан, где изготавливаются детали ракет. Предприятие принадлежит не ВС Ирана, а КСИР, там изготавливают твердотопливные двигатели для ракет средней дальности – именно такими ИРИ может атаковать Израиль. Также в ходе израильской атаки были разрушены системы ПВО, с помощью которых Иран защищал свои НПЗ, нефтехимические заводы, месторождение газа и порт.

Замглавы КСИР Мохаммад Реза Нагди в тот же день заявил, что Тегеран не оставит этот удар без ответа, уточнив, что ответная атака будет совершена буквально в ближайшие дни, а удары будут сокрушительными. Нагди уточнил, что КСИР намерен захватить Израиль врасплох, действуя внезапно и изобретательно.