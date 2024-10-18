США отправили на Ближний Восток истребители после победы Трампа

Олег Ульянов

Армия США усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке в ожидании удара со стороны Ирана. В регион направлены истребители, ранее сюда также прибыли военные корабли и бомбардировщики.

США отправили истребители F-15E Strike Eagle в Иорданию. Это связано с возможным ударом Ирана по территории Израиля.

Сообщается, что в регион вылетели по меньшей мере 12 американских истребителей. Официального подтверждения информации из Вашингтона пока не поступало, сообщает газета The Times of Israel.

Отметим, что США постепенно усиливают военный контингент в регионе. На Ближний Восток также были отправлены военные корабли, истребители, а также "динозавры" американских ВВС – дальние бомбардировщики B-52, которые применялись еще во Вьетнаме.

Ранее Биньямин Нетаньяху и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями относительно военного сотрудничества и договорились работать над обеспечением безопасности Израиля в контексте военной угрозы со стороны Ирана.

Ближний Восток после победы Трампа

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, в оставшееся до инаугурации Дональда Трампа время (она назначена на 20 января) уходящая администрация президента Джозефа Байдена постарается по максимуму сдерживать ситуацию на Ближнем Востоке.

"Годы правления Джо Байдена запомнятся как время постоянных внешнеполитических провалов США, начиная с полного обнуления американских усилий в Афганистане в 2021 году и заканчивая потерей контроля над израильским руководством в этом году. Стоит ожидать, что в последние 2,5 месяца администрация Байдена сфокусируется на минимизации политических потерь для репутации Демократической партии – ведь позавчерашнее поражение Камалы Харрис является всего лишь одной проигранной битвой в противостоянии с Республиканской партией, через 4 года будут новые президентские выборы, и готовиться к ним нужно уже сейчас. Поэтому на Ближнем Востоке до инаугурации Трампа Вашингтон будет стремиться сдержать напряженность", - ожидает Андрей Петров.

"Отсюда усиление американской военной группировки в регионе. Чем больше американских войск у границ Израиля, тем сложнее будет Тегерану провести разрушительную атаку против Тель-Авива, следовательно, снижаются шансы на неуправляемую эскалацию ирано-израильского конфликта. Если уж премьер-министр Биньямин Нетаньяху игнорирует требования Джозефа Байдена по прекращению боев в секторе Газа и Ливане, для достижения своих целей американским властям остается только демотивировать военные власти Ирана проводить обещанную ответную атаку в ближайшие месяцы наращиванием собственного военного присутствия на Ближнем Востоке. Если же атака все-таки состоится при Байдене, ее хотя бы нужно максимально эффективно отразить, чтобы в дальнейшем Трамп не мог упрекнуть демократов в недостаточной защите союзного Израиля", - сообщил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а Республиканской партии – в статус большинства в Конгрессе США наверняка резко нарастят военную и финансовую поддержку Израиля, сэкономив на помощи Украине. Это, как ни странно, может снизить интерес Нетаньяху к провокациям против Ирана, поскольку в их основании лежит желание заставить американские власти помогать Тель-Авиву больше, чем они это делали на протяжении последнего года. Однако снижение израильской мотивации нападать на Иран компенсируется антииранской частью внешнеполитической программы Дональда Трампа, так что прибывающие в Иорданию американские истребители могут быть использованы в следующем году уже не для защиты Израиля, а для американских провокаций против Ирана в той или иной форме. Смена администрации в США означает лишь смену вектора, но не смену общего агрессивного характера американской внешней политики", - заключил он.